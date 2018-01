In Tirol werden die meisten Skier gestohlen

Unbeaufsichtigt abgestellte Wintersportgeräte sind schnelle Beute – vor allem in der Ferienzeit. 4168 Wintersportgeräte wurden in der Wintersaison 2016 gestohlen. Mit Abstand am meisten davon in Tirol, nämlich 2455, was fast 60 Prozent aller Fälle ausmacht. Dabei würden einfache Maßnahmen effizient schützen.