Deutsche Bundesliga

Sabitzer trifft bei Dortmund-Sieg gegen Werder!

Deutsche Bundesliga
14.01.2026 19:07
Marcel Sabitzer, Torschütze zum 2:0 für Borussia Dortmund
Marcel Sabitzer, Torschütze zum 2:0 für Borussia Dortmund(Bild: EPA/FRIEDEMANN VOGEL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Marcel Sabitzer hat seinen 250. Einsatz in Deutschlands Fußball-Bundesliga mit seinem 40. Liga-Tor gekrönt! Beim 3:0-Heimsieg von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen erzielte der ÖFB-Teamspieler den zweiten Treffer des BVB. Die Borussen festigten damit Rang zwei ...

Nico Schlotterbeck brachte Dortmund nach einem Eckball per Kopf in Führung (11.). Nach der Pause schlug Sabitzer zu: Der 31-jährige Mittelfeldspieler verwertete ein Zuspiel von Felix Nmecha präzise ins untere Bremer Tor-Eck (76.) und feierte damit ein gelungenes Jubiläum im deutschen Oberhaus.

Den Sack zu machte schließlich Serhou Guirassy (83.). Der BVB ist damit seit zehn Liga-Spielen ungeschlagen. Bei den Bremern standen die ÖFB-Legionäre Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll in der Startelf, Maximilian Wöber fehlte wegen muskulärer Probleme.

Lesen Sie auch:
Stuttgarter Jubeltraube
Deutsche Bundesliga
3:2 nach 0:1! Stuttgart dreht Hit gegen Frankfurt
13.01.2026

Mainz gewinnt Kellerduell, verliert Veratschnig
Im Abstiegskampf fuhr indes Mainz 05 im Kellerduell mit dem 1. FC Heidenheim einen wichtigen 2:1-Sieg ein. Kapitän Silvan Widmer (30.) und Nadiem Amiri (49.) schossen den FSV, bei dem Nikolas Veratschnig nach 34 Minuten verletzt vom Platz musste, zu drei Punkten.

Ein Treffer der Heidenheimer, bei denen Mathias Honsak in der Schlussphase eingewechselt wurde, durch Stefan Schimmer (60.) war zu wenig. Mainz rückte mit nun zwölf Zählern auf Rang 16 vor und liegt vor dem punktgleichen St. Pauli (hat zwei Spiele weniger) und dem neuen Schlusslicht Heidenheim.

Sabitzer trifft bei Dortmund-Sieg gegen Werder!
