Sabitzer trifft bei Dortmund-Sieg gegen Werder!

Marcel Sabitzer hat seinen 250. Einsatz in Deutschlands Fußball-Bundesliga mit seinem 40. Liga-Tor gekrönt! Beim 3:0-Heimsieg von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen erzielte der ÖFB-Teamspieler den zweiten Treffer des BVB. Die Borussen festigten damit Rang zwei ...
Nico Schlotterbeck brachte Dortmund nach einem Eckball per Kopf in Führung (11.). Nach der Pause schlug Sabitzer zu: Der 31-jährige Mittelfeldspieler verwertete ein Zuspiel von Felix Nmecha präzise ins untere Bremer Tor-Eck (76.) und feierte damit ein gelungenes Jubiläum im deutschen Oberhaus.
Den Sack zu machte schließlich Serhou Guirassy (83.). Der BVB ist damit seit zehn Liga-Spielen ungeschlagen. Bei den Bremern standen die ÖFB-Legionäre Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll in der Startelf, Maximilian Wöber fehlte wegen muskulärer Probleme.
Mainz gewinnt Kellerduell, verliert Veratschnig
Im Abstiegskampf fuhr indes Mainz 05 im Kellerduell mit dem 1. FC Heidenheim einen wichtigen 2:1-Sieg ein. Kapitän Silvan Widmer (30.) und Nadiem Amiri (49.) schossen den FSV, bei dem Nikolas Veratschnig nach 34 Minuten verletzt vom Platz musste, zu drei Punkten.
Ein Treffer der Heidenheimer, bei denen Mathias Honsak in der Schlussphase eingewechselt wurde, durch Stefan Schimmer (60.) war zu wenig. Mainz rückte mit nun zwölf Zählern auf Rang 16 vor und liegt vor dem punktgleichen St. Pauli (hat zwei Spiele weniger) und dem neuen Schlusslicht Heidenheim.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.