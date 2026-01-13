Sabitzer trifft bei Dortmund-Sieg gegen Werder!

Ein Treffer der Heidenheimer, bei denen Mathias Honsak in der Schlussphase eingewechselt wurde, durch Stefan Schimmer (60.) war zu wenig. Mainz rückte mit nun zwölf Zählern auf Rang 16 vor und liegt vor dem punktgleichen St. Pauli (hat zwei Spiele weniger) und dem neuen Schlusslicht Heidenheim.