Hartberg-Neuzugang mit einem prominenten Namen

„Ich freue mich sehr über meine Leihe zum TSV Hartberg. Der Verein bietet mir eine tolle Möglichkeit, mich sportlich weiterzuentwickeln und meine nächsten Schritte zu setzen“, so Konstantin Schopp, der Mittwoch bereits ins Camp nach Catez gereist ist, in einer Vereinsaussendung. Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: „Konstantin ist ein junger, hungriger und talentierter Spieler. Er verfügt über einen guten Körper und bringt eine Größe mit, die wir gut gebrauchen können. Er ist hoch motiviert und erhält bei uns die Chance, seinen nächsten Karriereschritt zu machen. Als 20-jähriger Steirer passt er zudem ideal zu unserem Weg, jungen Spielern die Möglichkeit zur Weiterentwicklung zu geben.“