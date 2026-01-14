Hartberg-Neuzugang mit einem prominenten Namen

Der Papa war schon Trainer dort, jetzt ist auch der Sohnemann in Hartberg gelandet. Konstantin Schopp wird von Mainz II in die Oststeiermark verliehen, um auf höherem Niveau Spielpraxis zu sammeln. Der 20-jährige Innenverteidiger spielte im Herbst in der deutschen Regionalliga Südwest, war bei den Profis dreimal im Kader.
Der 20-jährige Sohn des ehemaligen Hartberg-Trainers Markus Schopp war im vergangenen Sommer von Sturm ins Rheinland gewechselt, kam bei den Mainzern jedoch bislang nicht zum Einsatz in der Bundesliga. Spielpraxis sammelte der 1,95 Meter große Abwehrspieler vor allem in der zweiten Mannschaft: In der Regionalliga Südwest absolvierte Schopp elf Partien in der Startelf. Zudem ist er Teil des österreichischen U21-Nationalteams.
„Ich freue mich sehr über meine Leihe zum TSV Hartberg. Der Verein bietet mir eine tolle Möglichkeit, mich sportlich weiterzuentwickeln und meine nächsten Schritte zu setzen“, so Konstantin Schopp, der Mittwoch bereits ins Camp nach Catez gereist ist, in einer Vereinsaussendung. Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: „Konstantin ist ein junger, hungriger und talentierter Spieler. Er verfügt über einen guten Körper und bringt eine Größe mit, die wir gut gebrauchen können. Er ist hoch motiviert und erhält bei uns die Chance, seinen nächsten Karriereschritt zu machen. Als 20-jähriger Steirer passt er zudem ideal zu unserem Weg, jungen Spielern die Möglichkeit zur Weiterentwicklung zu geben.“
