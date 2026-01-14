Wer bei den Eltern wohnt, bleibt länger Single

Voraussetzung war, dass sie zu Beginn der Erhebung noch nie in einer Beziehung gewesen waren. Sie bekamen bis zum Alter von 29 Jahren jährlich Fragen gestellt. Eines der Ergebnisse der Studie der Universität Zürich ist, dass Personen, deren Wohlbefinden laut eigener Aussage schlecht ist, länger Single bleiben. Auch auf Männer und Personen mit höherer Bildung treffe das zu, teilte das Forschungsteam rund um Michael Krämer mit.