Der Endstand bei den Damen

Das Ergebnis bei den Damen:

1. SCHNADERBECK Viktoria (Bayern) 43.332 Stimmen

2. ZINSBERGER Manuela (Bayern) 37.110

3. FEIERSINGER Laura (SC Sand) 25.889

4. BURGER Nina (SC Sand) 18.242

5. PUNTIGAM Sarah (SC Freiburg) 8.961

6. ZADRAZIL Sarah (Potsdam) 5.667

7. ASCHAUER Verena (SC Sand) 5.127

8. MAKAS Lisa (Duisburg) 4.975

9. ZWICKL Pauline (Südburgenland) 4.878

10. ZMEK Lisa-Marie (SKV Altenmarkt )3.777

11. TRIMMEL M. (Altenmarkt) 2.875

12. SCHMELZER M.(Sturm Graz) 1.871

13. RIEGER Angelina (HSV Wals) 1.368

14. WENNINGER Carina (Bayern) 1.232

15. LEITNER Celine (ASK Erlaa) 931

16. NESTELBACHER A. (Krottend.) 897

17. MAK Julia (Sturm Graz) 834

18. MALLE Anna (Sturm Graz) 784

19. KRISTLER Anna C. (Sturm Graz) 743

20. GROSSGASTEIGER S. (Spittal) 736

21. ZADRAZIL Sarah (Potsdam) 715

22. SCHNEEBERGER S. (Altenmarkt) 570

23. GATTERNIG Nicole (Sturm Graz) 556

24. GRITZNER Vanessa (Sturm Graz) 533

25. BRANDL Elisabeth (Eggendorf) 528

26. MÄDL Julia (Sturm Graz) 483

27. GSTÖTTNER M. (Neulengbach) 452

28. KLEIN Jennifer (St. Pölten) 448

29. KREMENER S. (USC Landhaus) 387

30. POTOTSCHNIG V. Altenmarkt) 351

31. BOISITS Jasmin (St. Pölten) 263

32. KASTNER Julia (Bergheim) 246

33. PRVULOVIC J. (USC Landhaus) 245

34. WAGNER Julia (Sturm Graz) 223

35. FRIESER Jessica (Sturm Graz) 221

36. KITTEL Daniela (Neulengbach) 205

37. PFLEGER Bettina (Altenmarkt) 204

38. KAGER Christina (Krottendorf) 178

39. STANGL Anita (ASK Erlaa) 169

40. NASCHENWENG K. (St. Graz) 161

41. ALZNER Lisa (U. Kleinmünchen)159

42. EDER Jasmin (St. Pölten ) 141

43. KOLENOVA Eva (Altenmarkt) 133

44. KOVACS Stephanie (Sturm Graz) 132

45. RÖTZER Theresa (St. Pölten) 129

46. SOBOTKA S. (St. Pölten/Neul.) 126

47. SCHIECHTL Kathi (Bremen) 125

48. PROHASKA Nadine (St. Pölten) 121

49. EBERHARDT Anna (Landhaus) 115

50. ZIMMEREBNER A. (Bergheim) 104

51. TOPALLI Nurtene (LUV Graz) 82

52. TRIENDL L. (Wacker Innsbruck) 66

53. PFEILER Jasmin (Altenmarkt) 56

54. HERNDLER Julia (SV Horn) 54

55. KIRCHBERGER V. (Duisburg) 52

56. DOTTER Nadine (Südburgenland) 50

57. DEGEN Celine (Sturm Graz) 48

58. PINTHER Viktoria (St. Pölten) 48

58. RIEDL Simone (HSV Wals) 48

60. CHARVWAT Tina (Altenmarkt) 42

61. VAGO Fanni (St. Pölten) 38

62. BACHLER Magdalena (Bergheim) 28

62. SAGMEISTER Selina (C. Spittal) 28

64. PAL Jasmin (Wacker Innsbruck) 21

65. HARTMANN Sandra (Eggendorf) 20

66. BILLA Nicole (Hoffenheim) 16

66. SCHWAB Theresa (FC Bergheim) 16

68. RIEDER S. (Wacker Innsbruck) 12

69. WAGNER Lisa (Krottendorf) 9

70. ENZINGER Stefanie (Sturm/St. P.) 7

70. KOCH Susanna (Südburgenland) 7

72. ZVER Mateja (St. Pölten) 7

73. PECHHACKER K. (Eggendorf) 6

73. SCHIEDER Yvonne (Eggendorf) 6

73. SCHWARZ Sandra (Sturm Graz) 6

76. LACKERMAYER M. (Landhaus 1b) 5

77. GAUSTERER Anja (Eggendorf) 4

77. RECHBERGER Mara (Krottendorf) 4

79. BELL Romina (USC Landhaus) 3

80. GRÖSSINGER Isabella (Bergheim) 3

80. KOREN Simona (Sunderland) 3

80. LEHNHART Manuela (ASK Erlaa) 3

83. SCHROTT Nina (Rankweil) 2

84. BINDER Christine (Altenmarkt) 1

84. BIROOVA Alexandra (St. Pölten) 1

84. DEGEORGI Katharina (ASK Erlaa) 1

84. DENGG Eva Maria (Innsbruck) 1

84. HOCHMUTH Miriam (Innsbruck) 1

84. KARKAC Duygu (USC Landhaus) 1

84. LINDINGER Monika (Taufkirchen) 1

84. MADL Viktoria (U. Kleinmünchen) 1

84. MARTH Carmen (Südburgenland) 1

84. POSCH Isabella (Sturm Graz) 1

84. RUISS Ines (Altera Porta) 1

84. SCHEICHEL A. (Altera Porta) 1

84. SCHWEITZER Anna (Altera Porta) 1

84. SEIDL Bianca (FC Bergheim) 1