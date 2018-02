Alice Cooper und die Sucht nach Rock'n'Roll

"Welcome To My Nightmare"

Aber der viele Stress und Alkohol führte die Band in einen Dauerstreit. Schließlich reklamierte Cooper den Bandnamen für sich alleine und startete solo. Die Namensänderung sei die beste Entscheidung seines Lebens gewesen, sagte Cooper später. "Welcome To My Nightmare" hieß das erste Solo-Album des Rockers 1975.