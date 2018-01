Darum ist Schlierenzauer eine Olympia-Legende

Und drittens: Toni Innauer holte am selben Tag wie ich, am 17. Februar 1980, in Lake Placid SEINE Olympia-Goldene. Zuvor hatte er vier Jahre lang mit Verletzungen und Misserfolgen zu kämpfen. Für die Spiele in Lake Placid musste er sich überhaupt erst ein paar Tage zuvor irgendwo in Kanada intern qualifizieren! Dann sprang er zum Triumph! Vielleicht gelingt Ähnliches ja heuer auch Gregor. Ich würde es ihm von ganzem Herzen gönnen.