Gewalttätige Angriffe bei Kurden-Demo in Wien

Zu mehreren gewaltsamen Zwischenfällen ist es am Samstagnachmittag in Wien bei einer Demonstration gegen den türkischen Militäreinsatz in der nordsyrischen Region Afrin gekommen. Passanten attackierten plötzlich Teilnehmer der Kundgebung, diese bildeten daraufhin eine Menschenkette, um sich vor den Angriffen zu schützen.