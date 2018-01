Maier muss vor Hirscher keinen „Kniefall machen“

Hirscher hatte am Dienstagabend in Schladming mit seinem 54. Weltcup-Sieg die ÖSV-Bestmarke von Maier egalisiert. Maier gratulierte seinem Salzburger Landsmann sofort darauf mit einer vorbereiteten Aussendung, in der er unter anderem auflistete, dass er vier Kristallkugeln und 13 Rennen in einer Saison gewann.