Wildes Wien: Fuchs & Co. erobern die Stadt

Schlaue Tiere gehen in die Stadt, heißt es! Wissenschaftler prognostizieren, dass die Zahl dieser Tiere in der Zukunft noch zunehmen wird. Denn in Metropolen geht es ihnen mittlerweile besser als auf dem Land. Sie verspüren keinen Jagddruck, zudem finden sie ein reichhaltiges Nahrungsangebot vor. "Leider machen manche Menschen den Fehler, sie zu füttern. Dies birgt ein gewisses Konfliktpotenzial. Denn sie verlieren ihre natürliche Scheu. Der Fuchs liegt dann plötzlich auf der Terrasse. So faszinierend das auch sein mag, der Nachbar beispielsweise möchte diese Begegnung lieber vermeiden", so Dr. Richard Zink vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde.