Innerhofer mit Bestzeit - Reichelt Vierter

Reichelt: Innerhofer der Topfavorit

"Sie ist ganz schön unruhig, die Piste", fiel Vorjahressieger Reichelt sofort auf. "Wenn es so ist, ist sicher der Innerhofer der Topfavorit, weil das mag er, wenn es so schlägt und so knackig ist." Der Salzburger tastete sich wie alle Österreicher vorsichtig an die Kandahar-Piste heran. "Heute habe ich für das, was ich aufgeführt habe teilweise, gar keine schlechte Zeit."