„Superwoman“ machte das Rennen - die besten Fotos!

Tolle Leserfotos Der Rücklauf bei der „Krone“-Fußballerwahl war auch bei unserem großen Sammelfoto-Gewinnspiel sensationell. Ursprünglich waren 10 x 2 Tickets für die besten Bilder für das große „Krone“-Fußballfest am kommenden Montag im Studio 44 der Österreichischen Lotterien in Wien ausgelobt. Da die Beteiligung aber so unglaublich großartig war, haben wir nun 25 Leser und Leserinnen mit Begleitung eingeladen! Sehr imponiert hat uns, dass gleich mehrere Generationen teilgenommen haben. Als beste Einsendung wählte die „Krone“-Sportredaktion das „Superwoman“-Foto von Sandra Crepaz aus Amstetten.