Prinz William hat das Problem vieler Männer

Kahlkopf macht auch Frauen froh

In der Fachwelt ist ein gepflegter Kahlkopf ohnehin gern gesehen. "Es kommt auf den Haartyp an", sagt Hussein Seif vom Barbierladen "Kücük Istanbul" in Berlin. "Manchmal empfehlen wir eine komplette Nassrasur." Und manchmal müssen Kunden überzeugt werden, dass ein kurz geschorener Kopf bei sehr schütterem Haar besser aussieht. Auch Bart mit Glatze geht demnach. "Hat was!", findet Seif.