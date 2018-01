Schlafende Zuggäste bestohlen: Diebesbande gefasst

Die Männer waren vor allem in Nachtzügen aktiv, die am Hauptbahnhof Salzburg einen manchmal mehrstündigen Aufenthalt eingelegt haben. Sie stiegen in die Waggons ein und öffneten in erster Linie Abteile von Schlafwagen. Die Diebe waren aber auch in normalen Zugabteilen unterwegs. Als Werkzeug führten sie entsprechende Schlüssel mit, wie sie auch die Schaffner haben. In drei Fällen brachen die Täter Türen auch gewaltsam auf.