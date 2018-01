Richard Lugner: Neue war nur eine Ballbegleitung

Erst am Wochenende verkündete der 85-jährige Richard Lugner, in der hübschen, 58 Jahre jüngeren Informatikerin Jasmin Reinsch seine neue Liebe gefunden zu haben. Beim Kuscheln und Busseln am roten Teppich des Münchner Filmballs strahlte er: "Wir sind noch ganz neu in unserer Beziehung - wir kennen uns zwar schon seit Juni, aber wir haben uns selten gesehen, sie ist ja Münchnerin." Nur zwei Tage später ist schon wieder alles vorbei: "Sie ist zu jung für den alten Lugner", sagt er.