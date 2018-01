Tresor aus Gasthaus in Schwanenstadt gestohlen

In ein Gasthaus in Schwanenstadt (Bezirk Vöcklabruck) wurde in der Nacht auf Sonntag eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 3 bis 6.30 Uhr zwei Türen auf der Rückseite des Lokals auf. Gelangten auf diese Art und Weise in das Innere. Die Unbekannten stahlen einen Tresor mit Schmuck und Uhren und richteten einen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Eine Spurensicherung vor Ort wurde durchgeführt und die Polizei ermittelt.