Autobahnen und Rastplätze verkommen zu Müllhalden

Auch wenn momentan Eis oder Schnee an diversen Hauptverkehrsadern so manche Umweltsünde winterlich mild bedecken – bei der ersten Schmelze kommt dann doch alles wieder zum Vorschein. „Größere Stücke werden von unseren Mitarbeitern aber auch jetzt im Winter entdeckt“, sagt Heimo Maier-Farkas, Leiter der Asfinag-Autobahnmeistereien. Er warnt vor „tickenden Umweltzeitbomben, deren Entsorgung 10,6 Millionen Euro an Kosten verursacht“. Jährlich müssen mehr als 1700 Tonnen illegal entsorgte Abfälle entlang der Autobahnen per Hand eingesammelt werden. Das entspricht einem Müllberg mit einer Größenordnung von weit über 50.000 Kubikmetern.