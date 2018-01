Neue Oben-ohne-Show von Russlands Präsident

Auch mit mittlerweile 65 ist sich Russlands Präsident Wladimir Putin noch nicht zu schade für eine rituelle Oben-ohne-Show. Nach Schwimmen, Fischen oder Reiten in der Vergangenheit zeigte er seinen Oberkörper diesmal beim Eisbaden in einem See. Neben dem kultischen Zurschaustellen des präsidialen Leibes hatte das Bad auch einen tatsächlich religiösen Hintergrund.