BVB-Star Aubameyang gegen Berlin nicht im Kader!

Die Experten wissen schon, was dieser Zug bedeutet: Das Hofieren des Gabuners seitens Arsenal hat sein Ziel erreicht: Der 26-jährige wird wohl noch in der Winterpause zu den "Gunners" wechseln. Arsenals Manager Arsène Wenger sprach auch am Donnerstagmittag in höchsten Tönen von Aubameyang: „Ein starker Charakter kann sehr positiv oder sehr negativ sein. Darüber steht aber das, was man in seiner Karriere erreicht hat, und er hat einiges erreicht. Er bringt seinen Charakter (auf dem Feld) in einer positiven Weise ein.“