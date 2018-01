Syriens Regierung nimmt an Gesprächen in Wien teil

Diplomatischer Erfolg im internationalen Ringen um ein Ende des Blutvergießens in Syrien: Vertreter der Regierung des Bürgerkriegslands werden an der neunten Runde der Syrien-Gespräche in Wien am 25. und 26. Jänner teilnehmen. Wie der stellvertretende UNO-Sonderbeauftragte für Syrien, Ramzy Ezzeldin Ramzy, am Donnerstag mitteilte, hat ihn der syrische Außenminister Faisal Meqdad über den Plan der Regierung, an dem Treffen kommende Woche teilzunehmen, informiert.