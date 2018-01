Martina Big will Afrikanerin werden

Dem afrikanischen Schönheitsideal fühlte sich die ehemalige Stewardess schon länger verbunden. Auch Fans hat sie auf dem Kontinent bereits und möchte jetzt nach Kenia reisen. Dort soll auch die innerliche Verwandlung beginnen, wie sie Bild verriet: "Da ich jetzt körperlich zu einer Afrikanerin geworden bin, überlege ich, meinen Namen in einer Taufe ändern zu lassen. Am liebsten in Kenia."