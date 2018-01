Queen: Kronjuwelen in Keksdose im Garten vergraben

"Die Decke der Westminster Abbey war mit Wundernebel bedeckt"

Sie könne sich aber auch an die Krönung ihres Vaters im Jahr 1937 erinnern. Lilibet, so wurde sie oft als Kind gerufen, war damals erst elf Jahre alt. "Mein Vater wollte, dass ich meine Erinnerungen an seine Krönung niederschreibe. Das war sehr hilfreich", erinnert sich die Monarchin zurück. In ihrem Übungsheft trug die damals Elfjährige ein: "Die Gewölbe und Balken an der Decke der Westminister Abbey waren mit einer Art Wundernebel bedeckt, als Papa gekrönt wurde."