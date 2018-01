Shaun White schafft perfekte Olympia-Qualifikation

Mit einer perfekten Snowboard-Vorstellung und enormem Risiko hat US-Star Shaun White sein Olympia-Ticket gebucht! Der 31-Jährige gewann den Halfpipe-Weltcup in Aspen mit der außergewöhnlichen Maximalpunktzahl von 100. White beeindruckte am Samstag in einem hochklassigen Finale in seinem dritten und letzten Lauf mit äußerst schwierigen Tricks.