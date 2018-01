Felix Neureuther mit Wutrede gegen IOC und FIFA

Felix Neureuther hat seine Kritik am Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und dem Fußball-Weltverband FIFA bekräftigt und sich einen Neustart gewünscht. "Das ist alles so eingefahren. Da muss einfach mal ein kompletter Bruch her und dieses ganze System neu aufgebaut werden. Einfach ohne Korruption, dass der Sport im Vordergrund steht", sagte er Samstagnacht im "aktuellen Sportstudio" des ZDF.