KAC verpasst vorzeitige EBEL-Viertelfinal-Quali

Auch die neuerliche KAC-Führung durch Fischer (44.) steckten die Tiroler weg und gingen sogar dank Yogan (53.) und Sedivy (58.) mit 5:4 in Führung, doch Ganahl (59.) rettete die Kärntner in die - am Ende torlose - Verlängerung. Im Penaltyschießen trafen Spurgeon und Lammers für die Tiroler, die ihren sechsten Sieg in Folge schafften und als Tabellen-Fünfter ebenfalls beste Chancen auf die Pick Round haben.