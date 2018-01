Biathlon-Star Koukalova verpasst Olympische Spiele

Tschechiens Biathlon-Star Gabriela Koukalova wird definitiv nicht an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) teilnehmen. Die Probleme mit der Wadenmuskulatur dauerten an und erlaubten keine Vorbereitung mit voller Belastung, teilte der Präsident des nationalen Biathlonverbands, Jiri Hamza, am Freitag mit. Damit bestätigte er einen Medienbericht vom Donnerstag.