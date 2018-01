Tajouri wird Teamkollege von David Villa

Tajouris (23) Vertrag, der noch bis zum Sommer gelaufen wäre, wird einvernehmlich aufgelöst. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. „Austria Wien wird immer mein Herzensklub bleiben, dennoch wollte ich diese Chance mit Nach New York annehmen, es war so ein Bauchgefühl, dass ich es machen möchte und ich freue mich schon sehr auf diese riesige Erfahrung. Ich habe mir mit der Austria und der Profikarriere bereits einen Traum erfüllt, mit der Stadt New York, in der ich übrigens noch nie war, wird mein nächster Traum wahr", so Tajouri.