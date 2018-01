Halb nackte Aktivistin überrascht Zeman bei Wahl

Amtsinhaber Zeman Favorit bei zweitägiger Wahl

Knapp 8,4 Millionen Stimmberechtigte sind in unserem Nachbarland am Freitag und Samstag aufgerufen, zum zweiten Mal in der Geschichte ihr Staatsoberhaupt direkt zu wählen. Amtsinhaber Zeman, der sich erneut um das fünfjährige Mandat bewirbt, geht Umfragen zufolge als Favorit ins Rennen. Als ernst zu nehmender Herausforderer gilt der ehemalige Chef der Wissenschaftsakademie, Jiri Drahos. Auch dem Pop-Texter und Schriftsteller Michal Horacek werden Chancen eingeräumt. Die übrigen sechs Kandidaten, unter ihnen der frühere Regierungschef Mirek Topolanek sowie der Ex-Botschafter in Frankreich, Pavel Fischer, haben nur geringe Chancen auf den Posten.