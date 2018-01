Christen und Juden aus Iran sitzen in Wien fest

Hunderte Iraner nach US-Einreiseverbot in Wien gestrandet

Mit dem Moment des Inkrafttretens des Einreiseverbots gab es plötzlich rund um den Globus für Flüchtlinge aus den auf der Liste aufgezählten Ländern, die auf dem Weg in die USA waren, kein Weiterkommen mehr. Betroffen war auch das mehr als 7000 Kilometer entfernte Wien, wo rund 900 Iraner nicht in die USA weiterreisen durften. Doch wohin mit den gestrandeten Menschen? Die Telefone der Behörden in Wien, in den USA und im Iran liefen heiß, die Betroffenen mussten jedoch vorerst in Österreich bleiben. In den folgenden Monaten konnten durch diplomatische Bemühungen 800 Iraner in die USA gebracht werden.