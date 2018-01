Do it yourself: Machen Sie es doch selbst!

Es geht nicht ums Geld

Finanzielle Gründe sind für die Selbermacher jedenfalls keine besondere Motivation. Nur ein Drittel der Heimwerkenden gibt an, selbst Hand anzulegen, um auf diese Weise Geld zu sparen. In manchen Fällen ist das ja auch gar nicht möglich. Einige Bastelutensilien kommen nämlich mindestens genauso teuer wie ein fertiges (z.B. in Fernasien hergestelltes) Werkstück. Auch der Umweltgedanke steht bei den Bastlern nicht unbedingt im Vordergrund – obwohl Selbermachen natürlich ein wertvoller Beitrag zu einer achtsamen Verwendung von Rohstoffen sein kann. Reparieren ist (meistens) ressourcenschonender als neu kaufen.



Hör mal, wer da hämmert

Im Fernsehen laufen spezielle TV-Formate für Heimwerker, Baumarktketten übertrumpfen sich gegenseitig mit umfangreichem Infomaterial für die werte Kundschaft. An den Eingängen liegen seitenweise Ratgeber zu allen möglichen häuslichen Problemstellungen zur freien Entnahme auf. Und auf den Internetseiten der Baumärkte finden sich jede Menge reich bebilderter Heimwerkertipps und noch mehr Erklär-Videos. Meist gut gemacht – und wirklich praxistauglich.



An allen Ecken und Enden

In den sozialen Netzwerken ist der DIY-Gedanke ohnehin allgegenwärtig. Die neuen Medien haben mitgeholfen, die Idee vom Selbermachen über den gesamten Erdball zu verbreiten. Eine Idee, die natürlich alles andere als neu ist. Seit der Mensch denken kann, bastelt er an Dingen in seiner Umgebung herum, die das Leben ein klein wenig leichter machen sollen.