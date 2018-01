„The Commuter“: Liam Neeson irrt durch den Zug

Collet-Serra, auf dessen Konto auch Kinostücke wie "Unknown Identity", "Run All Night" und "Non-Stop" (allesamt ebenfalls mit Liam Neeson) gehen, entlässt in "The Commuter" auch Darsteller wie Vera Farmiga ("Up In The Air") und Sam Neill ("Jurassic Park") ins nervenaufreibende Getümmel. Seit zehn Jahren sitzt Michael MacCauley in seinem Zug. Tag für Tag pendelt der Versicherungsmakler vom ruhigen Westchester ins brodelnde New York. Rein in die Großstadt und wieder heraus.