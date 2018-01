Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe

2018 ist beruflich & privat einiges geboten. Na und? Sicherlich fällt es Ihnen nicht schwer, Entscheidungen zu treffen. Tipp: Regeln Sie alles mit Ihrem Mut und Ihrem Humor. Vorsicht im April, Juni & Juli! Jupiter & Venus bewirken, dass ein Löwe, ein Krebs oder eine Waage Sie durcheinanderbringt. Sie werden kaum Nein sagen können. Wer könnte es Ihnen verdenken? Aber was meint wohl ein Wassermann (wie Sie) oder ein Widder dazu? Gerade er würde Sie ja am meisten reizen – wegen seiner unvergleichlichen Leidenschaft. Auf jeden Fall sollten Sie all die Chancen nutzen, die Venus & Mars im Februar/März und vom 13.8 bis 8.9. zeigen, denn möglicherweise ist ja sogar eine (vermögende?) Jungfrau dabei, die sich an Ihrer Glut nicht nur wärmen sondern Sie sogar heiraten will. Sie hat 2018 das Non-Plus-Ultra-Glückshoroskop und Sie wären das i-Tüpfelchen darauf!