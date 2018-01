Aus für Erfolgsserie „The Big Bang Theory“?

Johnny Galecki hat angedeutet, dass die Serie "The Big Bang Theory" nach der kommenden zwölften Staffel enden könnte. "Ich glaube, an diesem Punkt können alle gut damit leben, dass zwölf Staffeln ein guter Zeitpunkt, sind um nach Hause zu gehen und unsere Familien zu sehen", sagte der 42-Jährige laut dem "US-Magazine" vor Journalisten in Pasadena, wo "The Big Bang Theory" spielt.