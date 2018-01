Bürokratie-Abbau: Aus für 100 Sinnlos-Gesetze

Auch Allergenverordnung ist Moser ein Dorn im Auge

Bereits nächste Woche will er alle Resorts per Brief einladen, jene Vorschriften in ihrem Bereich zu melden, wo "Übererfüllung" von EU-Recht stattfindet. Das trifft besonders auf Richtlinien zu, wo Österreich besonders gründlich und bürokratisch agiert hat. "Als Beispiel sei die Allergenverordnung genannt", so Moser. Sein Lieblingsthema ist die Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern, die in der Praxis oft zu einer gegenseitigen Blockade oder Doppelgleisigkeiten geführt hat. So gibt es etwa ein Bundessozialamt und gleichzeitig neun Sozialabteilungen. Da will Moser die Kompetenzen zwischen den Gebietskörperschaften neu regeln. Dazu gehört die Aufhebung des "Übertragungsgesetzes" aus dem Jahr 1920 (!), in dem steht, dass bei bestimmten Entscheidungen des Bundes die Länder zustimmen müssen, und umgekehrt.