25. Life Ball im Zeichen von „Sound of Music“

Conchita als Fräulein Maria in der Style Bible zu sehen

Mit dem Life Ball geht erneut eine Style Bible einher, für die Prominente markante Szenen aus dem Film an Originalschauplätzen nachstellten. Conchita Wurst schlüpfte etwa in die Rolle des Fräulein Maria und ist in der berühmten Pose zu Beginn des Films zu sehen. "Maria zeigt in 'The Sound of Music', was Musik als universelle Sprache der Gefühle alles zum Positiven bewegen kann. Ich freue mich daher ganz besonders, in diese tolle Rolle schlüpfen zu dürfen. Natürlich wird das Landleben im Film etwas überzogen dargestellt, aber auch ich bin in meiner Kindheit am Land singend durch so manche Blumenwiese gelaufen", so Conchita.