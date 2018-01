Wohl älteste bekannte Albatros wird wieder Mutter

Treues Paar

Seit 2006 werden "Wisdom"und ihr Partner "Akeakamai" jährlich an der gleichen Brutstätte beobachtet. Allein in dieser Zeit haben die stattlichen Vögel, die weitestgehend monogam leben, mindestens neun Junge gemeinsam ausgebrütet und aufgezogen. Stirbt eines der Elternteile während dieser Aufzuchtphase, kann auch das Jungtier nicht überleben. Wenn man bedenkt, dass Albatrosse nicht in jedem Jahr ein Ei legen und wenn sie es tun, dann auch nur ein Küken großziehen - dann ist jedes einzelne Ei überaus wichtig für den Bestand der gesamten Kolonie", erläuterte Bob Peyton vom Midway Atoll Reservat.