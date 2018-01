Alkolenker kassierte 26 Anzeigen in zwölf Monaten

Manche Zeitgenossen erweisen sich schlichtweg als unbelehrbar, wie ein aktueller Fall aus Oberösterreich zeigt. Polizisten hielten am Mittwoch in Oberrothenbuch ein Fahrzeug an, das ihnen bereits aus vorangegangenen Kontrollen gut bekannt war - ebenso wie der Autolenker, der in der Vergangenheit immer wieder mit nicht vorhandenem Führerschein sowie Trunkenheit am Steuer aufgefallen war. Und auch bei der Kontrolle am Mittwoch blieb der beratungsresistente Mann seiner Linie treu …