Roberto Blanco: „Bin ja nicht Milli Vanilli“

Am Sonntagabend enterte Roberto Blanco mit seinem größten Hit "Ein bisschen Spaß muss sein" in Graz die Bühne der Silvestershow. Doch schon bei der ersten Strophe kam der Schlagersänger mit seinem Text ins Straucheln. "Heute Nacht …" setzte Blanco an, und dann schien er ein wahres Blackout zu haben, versuchte sich mit "Oho, Yeah, Yeah, Huuhuu, jetzt Salsa!" über die fehlenden Liedzeilen zu retten, bevor er erneut in den Refrain einstimmte.