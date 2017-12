Darts-Legende Phil Taylor steht im WM-Finale!

Titelverteidiger Michael van Gerwen ist bei der Darts-WM in London überraschend im Halbfinale gescheitert. Der Niederländer verlor in der Nacht zum Sonntag gegen den Engländer Rob Cross mit 5:6 und verpasste damit das Endspiel gegen Rekord-Champion Phil Taylor. In einer dramatischen Partie vergab Topfavorit "Mighty Mike" zahlreiche Matchdarts und verlor schließlich erst im entscheidenden elften Leg des letzten Satzes.