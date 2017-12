Liz Taylor verjagte Pistolen-Mann in Salzburg

Im Januar 1968 hielt sich das beliebte Hollywood-Paar für Dreharbeiten in Salzburg auf. Begleitet wurden sie vom Journalisten Philip Norman, der nach fünf Jahrzehnten die unglaubliche Geschichte erzählt. Richard Burton sollte in "Agenten sterben einsam" einen General befreien, der in die Hände der Nazis geraten war. Eines Abends - so Norman in der britischen "Daily Mail" - soll es im heutigen Hotel Sacher, damals als Österreichischer Hof bekannt, zu einem dramatischen Vorfall gekommen sein.