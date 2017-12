Bei Schneeballschlacht auf Waggon geklettert - tot

Drama in Tirol: Ein 16-jähriger Bursche kletterte in der Nacht auf Donnerstag auf einen Waggon am Bahnhof von St. Johann. Dabei geriet er in die Oberleitung, die mit einer Stromstärke von 15.000 Volt belegt ist. Für den Jugendlichen aus München, der in Begleitung seiner Cousine (18) war, kam jede Hilfe zu spät.