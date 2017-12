Meghan Markle besuchte Weihnachtsmesse mit Queen

Royale Hochzeit am 19. Mai

Prinz Harry und Markle wollen am 19. Mai in Windsor westlich von London heiraten. Bereits kurz vor Weihnachten war die US-Schauspielerin zu einem Essen mit den Royals in den Buckingham-Palast eingeladen gewesen. Britische Medien bezeichneten dies als ungewöhnlich, da das Paar noch nicht verheiratet ist.