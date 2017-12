Polizei rettet verirrtes Bambi aus Wohnhaus

Tierische Überraschung für eine 66-Jährige am Samstag in Strobl am Wolfgangsee: Sie entdeckte in ihrem Haus einen jungen Rehbock, der sich offenbar dorthin verirrt hatte. Von der Mutter fehlte jedoch jede Spur, der kleine Bock dürfte sie verloren haben. Da er unverletzt war, wurde er nach dem Einfangen in ein Wildgehege gebracht und wird nun liebevoll aufgepäppelt.