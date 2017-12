Afghane nach Flucht aus Anhaltezentrum gefasst

Denn da führten Polizisten im Rahmen einer Schwerpunktaktion gegen die Suchtmittelkriminalität in Graz Straßenkontrollen durch. Dabei wurde auch der 20-Jährige überprüft, der sich allerdings nicht ausweisen konnte. Als die Beamten seine Identität ermittelt hatten, stand fest, dass es sich um den getürmten Schubhäftling aus Vordernberg handelt. Der junge Afghane gab an, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Graz gekommen zu sein. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Hernalser Gürtel in Wien gebracht.