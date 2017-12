Muss sich der ORF ändern, Herr Blümel?

Das Metternich-Zimmer am Ballhausplatz 2, in dem noch vor Kurzem Christian Kern sein Büro hatte und davor alle Bundeskanzler seit Wolfgang Schüssel, ist jetzt seins. „Das hat sich so ergeben, weil Sebastian Kurz sich entschieden hat, an die Tradition vieler Kanzler bis Viktor Klima anzuknüpfen und ins Kreisky-Zimmer zu gehen“, sagt Gernot Blümel und nimmt am Besprechungstisch Platz, der früher bei den zwei großen Spiegeln stand. Am Boden warten Umzugskisten, die Wände sind noch leer. Welche Künstler einmal hier hängen werden, das will der Kunstminister im Dialog mit Experten erarbeiten. Man werde das BKA für österreichische Künstlerinnen und Künstler öffnen, kündigt Blümel an. Der ÖVP-Kanzleramtsminister ist gekleidet, als gäbe es einen Kurz-Dresscode. Dunkelblaues Sakko, Hemd mit Haifischkragen, keine Krawatte.