Meghan Markle: „Nicht dünn und schön genug“

"Ich war in den Anfängen meiner 20er und habe noch so viel lernen müssen, als ich versucht habe, meinen Wert in dieser Industrie zu bestimmen, die dich nach allem beurteilt, was du bist beziehungsweise nach allem beurteilt, was du nicht bist", erinnerte sich Meghan Markle in diesem Artikel an ihre Anfänge zurück. "Nicht dünn genug, nicht schön genug, nicht ethnisch genug, während du am nächsten Tag zu dünn, zu ethisch und zu schön bist. Es hat sich ungerechtfertigt unmöglich angefühlt und ich habe an den Abenden meinen Kummer mit Grilled Cheese-Sandwiches weggegessen und in billigem Wein ertränkt", schrieb die amerikanische Schönheit weiter.