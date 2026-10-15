Im Kabarett Simpl bleibt ab nun alles anders

Auf Instagram liegen kurze Videos von Stand-up-Comedians im Trend. Das Simpl ist der Revue-Tradition treu geblieben. Ist es schwierig, junges Publikum dafür zu begeistern?

Niavarani: Seitdem Jenny und ich zusammenarbeiten, ist die Perspektive jünger und auch weiblicher geworden. Es kommen viel mehr junge Leute als früher. Meiner Meinung ist das Zielpublikum-Denken vollkommener Schwachsinn. Es ist mir scheißegal, ob jemand 20, 35 oder 90 Jahre alt ist. Unser Zielpublikum sind ganz normale Menschen, die lachen wollen.

Frankl: Wir haben die letzten Jahre explizit jüngere Influencerinnen und Influencer eingeladen, die noch nie im Simpl waren. Die haben gar nicht gewusst, dass sie das so anspricht, und dass sie das so lustig finden.

Niavarani: Das Simpl wird jetzt 114 Jahre alt. Ich verstehe natürlich, dass sich ein 21-jähriger Mensch denkt, dass ihm das vielleicht ein bisschen zu konservativ, zu altmodisch ist. Wir sind aber weder konservativ noch altmodisch, aber da muss man halt drauf kommen, wenn man in der Vorstellung sitzt. Das Simpl hat es 114 Jahre lang geschafft, sich mit den Generationen von Menschen zu verändern ...

Frankl. . .aber die Form ist gleichgeblieben. Das finde ich so cool und so interessant, denn dieses Grundgerüst bleibt immer gleich. Wir fangen an mit einem Opening, begrüßen die Leute, dann kommt der Conférencier, danach die tagesaktuelle Geschichte, und dann kommen die ganzen Sketches. Dann gibt es noch zwischendurch Musik, und am Schluss das große Finale.