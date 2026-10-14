Fahrrad-Demo legt am Freitag Pyhrnautobahn lahm

Am Freitag, 16. Oktober, geht die Klimabewegung Fridays for Future „gegen den Ausbau der A9 und für mehr Tempo im Klimaschutz“ auf die Straße. Es kommt zu umfangreichen Straßensperren – auch auf der Pyhrnautobahn.
Nach einer längeren Pause meldet sich die Klimabewegung Fridays for Future lautstark zurück. Am Freitagnachmittag ist eine landesweite Aktion geplant. In Wien marschieren die Demonstranten vom Praterstern zum Heldenplatz. In Graz gibt es eine große Fahrraddemo.
Start ist um 16.30 Uhr am Europaplatz beim Hauptbahnhof. Die Route führt über die Triester Straße in Fahrtrichtung Puntigam weiter auf die Pyhrnautobahn bei Seiersberg in Richtung Norden bis zum Knoten Graz-Webling. Die Schlusskundgebung findet am Mariahilferplatz statt. Der ÖAMTC warnt vor umfangreichen Sperren im Nachmittagsverkehr.
Demonstriert wird „gegen den Ausbau der A9 und für mehr Tempo im Klimaschutz“: „Der extrem heiße Sommer hat uns erneut gezeigt, die Klimakrise ist hier und sie betrifft uns alle! Trotzdem hält die Politik nach wie vor an fossilen Großprojekten wie dem Ausbau der A9 fest, statt mehr in Mensch und Klima zu investieren.“
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