Fahrrad-Demo legt am Freitag Pyhrnautobahn lahm

Demonstriert wird „gegen den Ausbau der A9 und für mehr Tempo im Klimaschutz“: „Der extrem heiße Sommer hat uns erneut gezeigt, die Klimakrise ist hier und sie betrifft uns alle! Trotzdem hält die Politik nach wie vor an fossilen Großprojekten wie dem Ausbau der A9 fest, statt mehr in Mensch und Klima zu investieren.“