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Zu wenig Wettbewerb?

EU-Kommission prüft jetzt Übernahme durch XXXLutz

Oberösterreich
13.10.2026 09:45
Der rote Stuhl ist das Markenzeichen des Möbelhandelsriesen.
Der rote Stuhl ist das Markenzeichen des Möbelhandelsriesen.(Bild: APA/EVA MANHART)
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Von Krone Oberösterreich

Die oberösterreichische Möbelhandelskette XXXLutz hat bereits zu Jahresbeginn angekündigt, den deutschen Möbelhändler Porta übernehmen zu wollen. Allerdings dürfte dies nicht so einfach gehen. Denn die Europäische Kommission wird die geplante Übernahme einer eingehenden Prüfung unterziehen.

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Es handelt sich bei den Unternehmen um zwei der größten Möbeleinzelhändler in Deutschland, Tschechien und der Slowakei. Die geplante Übernahme würde mehr als 140 Geschäfte unter diversen „Porta“-Marken mit mehr als 1800 Geschäften von XXXLutz mit Marken wie XXXLutz, Mömax, Möbelix, Home24, Roller und Poco zusammenführen. Gemeinsam würden sie zudem die Möbel über den Einkaufsverband Giga International von XXXLutz beziehen, gab die EU-Kommission zu bedenken.

Eine vorläufige Untersuchung habe ergeben, dass der Zusammenschluss vor allem in Deutschland, Tschechien und der Slowakei den Wettbewerb erheblich beeinträchtigen könne. Dies könnte zu höheren Preisen und weniger Auswahl für die Kunden führen.

Zweite Prüfung läuft bereits
Zudem verfüge XXXLutz mit dem Einkaufsverband über eine erhebliche Nachfragemacht. Mit der Bündelung der Beschaffung könnten Hersteller und Lieferanten in Deutschland, Tschechien, Polen und der Slowakei um einen der sehr wenigen großen alternativen Kunden umfallen.

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Unabhängig von dieser Prüfung leitete die EU-Kommission, wie berichtet, im Sommer auch ein Prüfverfahren ein. Dabei soll geklärt werden, ob die Unternehmen gegen das Durchführungsverbot verstoßen haben. So müssen Unternehmen mit einem geplanten Zusammenschluss warten, bis die Kommission diesen genehmigt hat.

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