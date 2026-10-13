EU-Kommission prüft jetzt Übernahme durch XXXLutz

Es handelt sich bei den Unternehmen um zwei der größten Möbeleinzelhändler in Deutschland, Tschechien und der Slowakei. Die geplante Übernahme würde mehr als 140 Geschäfte unter diversen „Porta“-Marken mit mehr als 1800 Geschäften von XXXLutz mit Marken wie XXXLutz, Mömax, Möbelix, Home24, Roller und Poco zusammenführen. Gemeinsam würden sie zudem die Möbel über den Einkaufsverband Giga International von XXXLutz beziehen, gab die EU-Kommission zu bedenken.