EU-Kommission prüft jetzt Übernahme durch XXXLutz

Die oberösterreichische Möbelhandelskette XXXLutz hat bereits zu Jahresbeginn angekündigt, den deutschen Möbelhändler Porta übernehmen zu wollen. Allerdings dürfte dies nicht so einfach gehen. Denn die Europäische Kommission wird die geplante Übernahme einer eingehenden Prüfung unterziehen.
Es handelt sich bei den Unternehmen um zwei der größten Möbeleinzelhändler in Deutschland, Tschechien und der Slowakei. Die geplante Übernahme würde mehr als 140 Geschäfte unter diversen „Porta“-Marken mit mehr als 1800 Geschäften von XXXLutz mit Marken wie XXXLutz, Mömax, Möbelix, Home24, Roller und Poco zusammenführen. Gemeinsam würden sie zudem die Möbel über den Einkaufsverband Giga International von XXXLutz beziehen, gab die EU-Kommission zu bedenken.
Eine vorläufige Untersuchung habe ergeben, dass der Zusammenschluss vor allem in Deutschland, Tschechien und der Slowakei den Wettbewerb erheblich beeinträchtigen könne. Dies könnte zu höheren Preisen und weniger Auswahl für die Kunden führen.
Zweite Prüfung läuft bereits
Zudem verfüge XXXLutz mit dem Einkaufsverband über eine erhebliche Nachfragemacht. Mit der Bündelung der Beschaffung könnten Hersteller und Lieferanten in Deutschland, Tschechien, Polen und der Slowakei um einen der sehr wenigen großen alternativen Kunden umfallen.
Unabhängig von dieser Prüfung leitete die EU-Kommission, wie berichtet, im Sommer auch ein Prüfverfahren ein. Dabei soll geklärt werden, ob die Unternehmen gegen das Durchführungsverbot verstoßen haben. So müssen Unternehmen mit einem geplanten Zusammenschluss warten, bis die Kommission diesen genehmigt hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.