Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auto stillgelegt

Alkolenker wurde zweimal von der Polizei gestoppt

Kärnten
13.10.2026 07:22
Den Alkoholtest hatte der offensichtlich betrunkene Lenker verweigert.
Den Alkoholtest hatte der offensichtlich betrunkene Lenker verweigert.(Bild: P. Huber)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Ein betrunkener Autolenker ist der Polizei in Villach (Kärnten) gleich zweimal ins Netz gegangen. Dabei wurden dem Kroaten bereits beim ersten Mal die Papiere sowie die Fahrzeugschlüssel seines Wagens abgenommen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Villacher Polizei hatte Montag kurz nach 23 Uhr einen Fahrzeuglenker für eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Dabei wies der Mann aus Kroatien deutliche Symptome einer Alkoholisierung auf.

Einen Alktovortest sowie den Alkomattest, zu dem er von den Polizisten aufgefordert wurde, verweigerte der 45-Jährige allerdings. Da der Autolenker auch keine Sicherheitsleistung bezahlen konnte, wurde ihm der Fahrzeugschlüssel abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Kurz vor Mitternacht wurde derselbe Mann erneut hinter dem Steuer seines Autos von der Polizei angehalten. Und wieder verweigerte er einen Alkotest. 

Mit Zweitschlüssel Auto gestartet
Wie sich herausstellte, hatte der Kroate noch einen Zweitschlüssel für sein Auto gehabt und sich nach der ersten Polizeikontrolle einfach wieder hinters Lenkrad gesetzt und war weiter gefahren.

Die Beamten nahmen dem 45-Jährigen den Zweitschlüssel ab und legten dem Auto Radklammern an, um eine Weiterfahrt endgültig zu unterbinden. Der Kroate wird nun wegen Lenkens ohne Lenkberechtigung sowie der neuerlichen Alkotest-Verweigerung angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
13.10.2026 07:22
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Polizei
Alkolenker
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
119.714 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
81.504 mal gelesen
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
81.399 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2277 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
2001 mal kommentiert
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Innenpolitik
Aus für Paketsteuer? Jetzt spricht Kanzler Stocker
1375 mal kommentiert
Obwohl alle drei Koalitionsparteien dafür stimmten, ist die neue Paketsteuer regierungsintern ...
Mehr Kärnten
Auto stillgelegt
Alkolenker wurde zweimal von der Polizei gestoppt
Sport Tv Logo
KAC-Talent im Aufwind
Waschnig: „Schlechtere Rolle? Nur am Papier!“
Krone Plus Logo
Nach Schickssalschlag
Wenn „Zivis“ auf Höfen zu Rettern in Not werden
Sport Tv Logo
Schoss einst 57 Tore
Knipser nach zwei Jahren Verletzungspause zurück
Sport Tv Logo
Neuer Tabellenletzter
WAC-Coach Silberberger: „Es gibt Konsequenzen!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf