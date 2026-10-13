Alkolenker wurde zweimal von der Polizei gestoppt

Ein betrunkener Autolenker ist der Polizei in Villach (Kärnten) gleich zweimal ins Netz gegangen. Dabei wurden dem Kroaten bereits beim ersten Mal die Papiere sowie die Fahrzeugschlüssel seines Wagens abgenommen.
Die Villacher Polizei hatte Montag kurz nach 23 Uhr einen Fahrzeuglenker für eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Dabei wies der Mann aus Kroatien deutliche Symptome einer Alkoholisierung auf.
Einen Alktovortest sowie den Alkomattest, zu dem er von den Polizisten aufgefordert wurde, verweigerte der 45-Jährige allerdings. Da der Autolenker auch keine Sicherheitsleistung bezahlen konnte, wurde ihm der Fahrzeugschlüssel abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
Kurz vor Mitternacht wurde derselbe Mann erneut hinter dem Steuer seines Autos von der Polizei angehalten. Und wieder verweigerte er einen Alkotest.
Mit Zweitschlüssel Auto gestartet
Wie sich herausstellte, hatte der Kroate noch einen Zweitschlüssel für sein Auto gehabt und sich nach der ersten Polizeikontrolle einfach wieder hinters Lenkrad gesetzt und war weiter gefahren.
Die Beamten nahmen dem 45-Jährigen den Zweitschlüssel ab und legten dem Auto Radklammern an, um eine Weiterfahrt endgültig zu unterbinden. Der Kroate wird nun wegen Lenkens ohne Lenkberechtigung sowie der neuerlichen Alkotest-Verweigerung angezeigt.
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